In tanti all’evento organizzato nella Giornata della Memoria ad Albese con cassano. L’appuntamento è stato per ieri sera, al centro civico “Fabio Casartelli” per non dimenticare con lo spettacolo teatrale in musica.

Giornata della memoria, l’evento al Centro civico

Per la Giornata della memoria è andato in scena “Io non dimentico”, uno spettacolo teatrale musicale a cura del Baule dei suoni Gruppo musica spiccia. Il via allo spettacolo alle 21 davanti a un folto pubblico intervenuto per dare un forte segnale in una giornata d’importante valore storico.