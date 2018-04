Per celebrare il 21 marzo, Giornata internazionale della poesia, la biblioteca comunale di Rogeno presenta “La memoria dell’acqua”, l’ultima raccolta di poesie di Cristina Balzaretti.

Dove e quando si terrà l’incontro

L’incontro si terrà alle ore 21 nell’atrio della Scuola Primaria di Rogeno “Regina Teodolinda”. Cristina Balzaretti, insegnante, formatrice e consulente pedagogico, è autrice di diversi testi poetici e da anni è un’amica della biblioteca di Rogeno.

Ogni poesia è accompagnata da un dipinto di Mauro Calvi

“La memoria dell’acqua” raggruppa vari testi poetici, scritti nel corso degli anni, sul tema dell’acqua, molto caro all’autrice, “Nasciamo dall’acqua, siamo fatti di acqua. L’acqua è uno degli elementi imprescindibili per l’equilibrio ecologico, per l’armonia tra uomo e ambiente. Senza acqua non sopravviviamo, non c’è nascita né vita. L’acqua e la donna sono congiunte da un legame primitivo, antico e ancestrale. Acqua: elemento essenziale di identità femminea ed esistenza. Maternità”.

L’incontro con Cristina Balzaretti

Non sarà l’unica proposta della biblioteca di Rogeno per il 21 marzo: come lo scorso anno, durante tutta la settimana, fino ad esaurimento scorte, a tutti gli utenti della biblioteca verranno donate cento bottigliette contenti cento poesie diverse. Ogni bottiglietta è numerata.

