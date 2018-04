Mattia Fumagalli, classe 1997 di Oggiono, è il nuovo segretario del circolo “Alta Brianza e Laghi” dei Giovani Democratici. E’ stato eletto lo scorso sabato 14 aprile all’unanimità dall’assemblea del circolo.

Giovani Democratici

“La situazione attuale del Partito Democratico e quella politica in generale appaiono scoraggianti in questa fase” spiega Fumagalli. “La lotta a cui siamo chiamati per portare un cambiamento significativo nel nostro Paese è impegnativa, anche se il PD sembra ormai da tempo non riuscire a cogliere questa sfida. Tuttavia questa difficoltà deve essere una chiamata alle armi, deve spingerci a mantenere la nostra attività attuale e ad aumentarla ancora di più”.

Il neo segretario

“Tre sono gli obiettivi fondamentali alla base del mio mandato” prosegue il neo-eletto segretario. “Innanzitutto è necessario lanciare una rinnovata stagione di coinvolgimento di persone e idee nuove, proseguendo il lavoro iniziato dal circolo negli scorsi mesi sotto la guida di Manuel Tropenscovino. In secondo luogo, lavoreremo per aumentare la collaborazione con gli altri circoli GD della nostra provincia. Infine dedicheremo particolare attenzione alla sfida per le elezioni che l’anno prossimo vedranno molti comuni del nostro territorio chiamati a rinnovare le amministrazioni, a cominciare da Oggiono, cercando di instaurare un rapporto di collaborazione reciproca con le liste civiche di ispirazione di centrosinistra”.

Circolo Alta Brianza e Laghi

I Giovani Democratici sono l’organizzazione giovanile del Partito Democratico. La Federazione provinciale di Lecco è formata dai circoli di Lecco Città, di Alta Brianza e Laghi, di Calolziocorte e di Merate. I comuni compresi nel circolo Alta Brianza e Laghi sono Annone Brianza, Barzago, Barzanò, Bosisio Parini, Bulciago, Cassago Brianza, Castello Brianza, Cesana Brianza, Civate, Colle Brianza, Costa Masnaga, Cremella, Dolzago, Ello, Galbiate, Garbagnate Monastero, Molteno, Nibionno, Oggiono, Rogeno, Sirone, Sirtori, Suello, Valmadrera e Viganò.

