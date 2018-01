Giubiana D’Anzan rimandata a domenica 28 gennaio.

Giubiana D’Anzan, appuntamento a domenica

La decisione è stata comunicata dalla Pro loco di Anzano del Parco, organizzatrice dell’evento. La manifestazione, inizialmente in programma per questa sera, venerdì 26 gennaio, è stata rimandata a domenica 28 a causa di previsioni meteorologiche avverse.

Questo il programma

Ecco il programma per il tradizionale appuntamento con la Giubiana della Pro loco. Ci si ritroverà alle 18 presso piazza Municipio. Da lì partirà un corteo rumoroso che attraverserà le vie del paese e raggiungerà il centro polifunzionale di via Valera. Lì, alle 19, ci sarà il rogo della Giubiana, fantoccio realizzato dai volontari Pro loco in collaborazione con i bambini della primaria “G. Perlasca”. A seguire, degustazione gratuita di risotto con luganiga e chiacchiere offerti dalla Pro loco. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

