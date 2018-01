Grande partecipazione per la Giubiana a Montorfano organizzata dall’associazione E20. Sono stati circa 300 i partecipanti e sono stati raccolti i fondi necessari per poter permettere alla classe 5 di effettuare una gita in Valsesia. Ad accendere il tradizionale fantoccio è stato invece il sindaco di Montorfano.

Giubiana a Montorfano, cena con i volontari Cri

La CRI di Montorfano ha distribuito circa 200 piatti di risotto con la salsiccia e i cacciatori hanno servito il vin brûlé.

Per la lotteria sono stati ben 41 i premi messi in palio dagli sponsor e il gruppo missioni.

Massimo Gigliotti, vice presidente e responsabile coordinatore dell’evento, si è dichiarato pienamente soddisfatto per la perfetta riuscita della serata è dell’ affluenza del paese. “Siamo soddisfatti perché la giubiana è proprio bruciata molto bene”, conclude sorridendo Gigliotti.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU