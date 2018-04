Esperienza istituzionale oggi, 11 aprile, per 65 alunni delle classi 3^ A, B, C della scuola media “Aldo Moro” di Merone, ospiti a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia, per una visita didattica.

Gli alunni della Scuola media “Aldo Moro” di Merone ospiti a Palazzo Pirelli

Le ragazze e i ragazzi, accompagnati dalle professoresse Maria Teresa Bernasconi, Roberta Frigerio, Annalisa De Angelis, Nicoletta Ostini, Maria Livia Re e Rosalba Sias, sono stati ricevuti in Aula consiliare, dove hanno preso posto tra i banchi dei consiglieri regionali e dove sono stati loro illustrati i compiti e il funzionamento dell’Assemblea legislativa, con particolare attenzione ai passaggi relativi alla stesura e l’approvazione delle leggi. Sono state inoltre presentate le mansioni delle Authorities del Consiglio: Difensore regionale, Garante infanzia e Corecom Lombardia.

Sperimentato anche il voto elettronico

I ragazzi hanno poi eletto il Presidente, sperimentando le modalità di voto elettronico in dotazione all’Aula, simulando una vera seduta con all’ordine del giorno alcune loro proposte. Quindi una visita al Belvedere del 31° piano, i giovani ospiti hanno potuto spaziare con lo sguardo sulla città e conoscere la storia e il significato architettonico e culturale del grattacielo di Giò Ponti, sede dell’Assemblea legislativa della Lombardia.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU