Nutrizione al centro della scena nella serata organizzata da Uc Costamasnaga in collaborazione con Cab Polidiagnostico.

Evento

Venerdì 4 maggio alle 21 nel centro sociale di Costa Masnaga il dottor Paolo Godina parlerà del tema dell’alimentazione applicata ai giovani atleti, di fabbisogno calorico, di integratori, di stile di vita.

Lo specialista porterà esempi di metodi nutrizionali nelle gare e negli allenamenti, analizzando. “L’educazione alimentare è uno strumento molto efficace di prevenzione primaria – precisa il dottor Paolo Godina– Non c’è un alimento che fa male o che fa bene di per sé, sono gli eccessi che fanno male. Ma il problema principale da affrontare non è scegliere gli alimenti che ma è tenere sotto controllo il peso. Quello che fa male veramente è ingrassare”.

Rischi per la salute

“L’eccesso di peso in particolare a livello addominale crea infiammazione e può portare ad aumentare il rischio di numerose malattie. Il grasso in eccesso può determinare aumentato rischio di malattie endocrine, cardiovascolari, articolari e non da sottovalutare anche tutte le conseguenze di tipo psicologico e poi sociale. Mangiare bene è fondamentale per la crescita sana dell’organismo e per scongiurare problemi in età adulta”.