Il corpo ferito: dalla disabilità al record e altre storie, incontro al teatro NOIVOILORO

L’associazione Familiarmente Noi Onlus, APS C.R.I.S.I. (Centro Ricerca Intervento Stress Interdisciplinare) con la collaborazione del gruppo Sei di Erba Se… e dell’associazione NOIVOILORO organizzano una dimostrazione di steady boxe. Ossia boxe senza contatto per la cura del parkinson.

All’incontro parteciperanno lo psicologo Andrea Carta, il medico della Federazione Medico Sportiva Italiana Luca Morelli e Tiberio Roda presidente dell’Associazione Rock Steady Boxing – Como Lake. Moderatrice la psichiatra psico-traumatologa Maria Adele Pozzi. Il pomeriggio vedrà la partecipazione straordinaria di Paolo De Vizzi, campione mondiale di permanenza subacquea con bombole che grazie a questa passione ha superato il trauma indotto da un incidente che lo ha semi-paralizzato.

L’appuntamento è quindi per le 14.45 di sabato 27 gennaio 2018 presso il teatro NOIVOILORO sito in Via del Lavoro 7 a Erba.

Gli organizzatori ringraziano i negozi amici di Familiarmente Noi per il sostegno fornito ai vari progetti. Questa manifestazione è patrocinata dal Comune di Erba.

