Inaugurata questa mattina la nuova sede dell’Inps di Erba.

Taglio del nastro

E’ stata inaugurata ufficialmente questa mattina, lunedì 18 dicembre, la nuova sede dell’Inps di Erba. Gli uffici sono già aperti da qualche giorno nell’ex Tribunale di San Maurizio (dove ora c’è anche l’Agenzia delle Entrate) ma oggi c’è stato il taglio del nastro ufficiale.

Tante personalità presenti

Oltre ai vertici dell’Inps, erano presenti il parroco don Angelo Pirovano e il sindaco Veronica Airoldi, accompagnata dal vicesindaco Erica Rivolta, dal Presidente del Consiglio Matteo Redaelli e dagli assessori Francesco Vanetti e Alessio Nava. C’erano anche alcuni consiglieri comunali: Eugenio Zoffili, Giorgio Meroni, Alberto Cavalleri, Luisella Ciceri, Claudio Ghislanzoni e Anna Proserpio.

Le parole del sindaco

Il sindaco Veronica Airoldi ha sottolineato l’importante ruolo dell’Inps: “Questo progetto è partito con l’Amministrazione precedente. Noi abbiamo voluto far diventare l’ex Tribunale una cittadella di servizi. L’obiettivo è di fornire servizi ai cittadini in un momento in cui gli enti pubblici devono fare i conti con le ristrettezze. Però non dobbiamo dimenticare la nostra missione che è quella di dare servizi ai cittadini. Speriamo – ha concluso il sindaco – di poter collaborare a lungo in futuro. Noi abbiamo scelto di allungare il tempo di apertura degli uffici con il Mercoledì del Cittadino. Ringrazio l’Inps perché ha deciso di aderire a questa iniziativa del Comune”.

Punto di riferimento per il territorio

Dopo il taglio del nastro e la benedizione di don Angelo, è intervenuto Giuliano Quattrone, direttore regionale dell’Inps: “Ho chiesto ai colleghi se questa nuova sede era di loro gradimento. Li ho trovati tutti contenti e sorridenti – ha detto – Per noi è un risparmio ma lo è anche per i contribuenti italiani. E poi essere a fianco dell’Agenzia delle Entrate è un valore aggiunto. Con questa scelta abbiamo mantenuto in città un presidio importante per il territorio”.

Soddisfatta anche Rosaria Cariello, direttrice provinciale dell’Inps: “Ringrazio di cuore i colleghi che si sono occupati del trasloco nel fine settimana. Abbiamo lavorato il sabato e la domenica per essere operativi già al lunedì mattina”.