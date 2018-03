Incendio ex Walter, allarme rientrato. Arriva in serata la nota del Comune di Oltrona di San Mamette, che scongiura pericoli dopo la colonna di fumo nera.

Allarme rientrato dopo l’incendio scoppiato ieri all’ex tessitura Walter, al confine tra Oltrona di San Mamette e Appiano Gentile. A farlo sapere è proprio l’Amministrazione comunale oltronese, attraverso una nota apparsa sul proprio sito internet. “A seguito dell’incendio sviluppatosi oggi (ieri per chi legge, Ndr) presso la ditta ex Walter, già sottoposta a sequestro per stoccaggio illegale di rifiuti solidi urbani, la società Arpa Lombardia ha effettuato approfonditi controlli con i rilevatori portatili sul territorio comunale e comunica ufficialmente di aver escluso possibili contaminazioni dell’aria con sostante inquinanti o nocive pericolose per la cittadinanza. Resta alto il livello di disturbo dovuto allo spargimento di fumi neri e maleodoranti, che dovrebbero disperdersi nel giro di qualche ora, a livello precauzionale l’aria verrà monitorata anche per le prossime 24 ore”. Dunque, fortunatamente, nessun pericolo per la cittadinanza.