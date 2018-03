Raffaele Erba, consigliere regionale e portavoce del Movimento 5 Stelle, ha parlato dell’incendio di Oltrona avvenuto ieri nell’ex tessitura Walter.

Incendio ex Walter: “Il nostro territorio è a rischio”

“Il metodo della terra dei fuochi” intitola Erba nel suo post dove commenta la notizia. “Il fatto è gravissimo, una discarica abusiva in un capannone, scoperta due mesi fa e posta sotto sequestro è stata bruciata. Queste aree abbandonate diventano sempre più i luoghi ideali in cui ammassare rifiuti in modo illecito. Il nostro territorio, a causa della crisi, ha molte zone dismesse e rischia di diventare una nuova terra dei fuochi. Il traffico di rifiuti è un business fatto sulla pelle delle persone e va prontamente affrontato”.

I controlli dell’Arpa

Ieri in serata è arrivata una nota del Comune di Oltrona dove si spiegava che l’Arpa Lombardia aveva effettuato approfonditi controlli con i rilevatori portatili sul territorio comunale e aveva escluso possibili contaminazioni dell’aria con sostante inquinanti o nocive pericolose per la cittadinanza.