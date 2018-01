Incidente stradale grave ieri sera a Lasnigo.

Poco prima delle 22

Erano circa le 21.50 quando a Lasnigo c’è stato un incidente, con coinvolte ben cinque persone. Lo schianto sul rettilineo dopo la Chiesa di Sant’Alessandro, verso Erba. Il più grave tra i coinvolti sembra essere è un 83enne, che ha subito un trauma cranico ed è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, il Lariosoccorso di Erba con l’ambulanza e l’automedica, la Croce rossa di Lipomo, la Croce rossa di Asso.

Gli altri interventi

Da segnalare dopo la mezzanotte alcuni altri interventi dei soccorsi. Alle 2.43 il Lariosoccorso di Erba è intervenuto a Canzo per un’intossicazione etilica di un uomo di 24 anni. Alle 4.12 un incidente stradale contro ostacolo ha coinvolto un uomo di 57 anni a Mariano Comense, in via Salvo D’Acquisto (codice verde di rientro), mentre intorno alle 5 la Croce Rossa di Cantù ha soccorso un uomo di 29 anni per un medico acuto in codice giallo, in via Manzoni.