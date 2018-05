A volte ritornano. Ancora lettere anonime di insulti al sindaco di Albese con Cassano, Alberto Gaffuri. E ancora una volta un dissidente dell’operato comunale ha scelto di rivolgere critiche e insulti al primo cittadino facendo recapitare all’indirizzo personale di casa sua una lettera in forma anonima.

Insulti anonimi al sindaco di Albese

Uno scritto di quattro pagine: Gaffuri ha preferito non rendere pubblico il contenuto ma ha fatto sapere che l’ignoto “ammiratore” rivolge insulti, critiche e invettive anche ad alcuni dipendenti comunali e volontari, trincerandosi dietro la protezione dell’anonimato. Episodi analoghi si erano verificati non più tardi di due anni fa circa: anche in quell’occasione un ignoto dissidente aveva rivolto al sindaco insulti e minacce in forma anonima.

