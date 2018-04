Biblioteca Erba in programma “Nati per leggere”

Sabato 21 aprile alla Biblioteca di Erba si terrà l’incontro di “Nati per leggere”

All’incontro che prende il titolo “La valigia delle storie” di sabato 21 aprile a partire dalle 16, alla Biblioteca Comunale di via Joriati 6, si terranno delle letture dedicate ai bambini dai 3 ai 5 anni. Le letture saranno a cura delle volontarie del progetto “Nati per Leggere”. Il libro del mese sarà “Aspetta” di Antoinette Portìs. Un appuntamento da non perdere dedicato ai più piccoli.

