La “Fiera della Canapa” torna ad Erba domenica 27 maggio. Mercato dei prodotti derivanti dalla canapa, dibattiti con esperti e agricoltori, degustazioni e musica.

Torna la “Fiera della Canapa” con il Circolo Ambiente “Ilaria Alpi”

Con questa manifestazione il circolo ambientale vuole promuovere la coltivazione e trasformazione della cannabis

sativa. Dopo il successo della “prima” del 2017, che ha avuto più di mille presenze, la seconda edizione della “Fiera della Canapa” si terrà domenica 27 maggio. Nel parco di Villa Amalia sarà allestito un mercato di esposizione e vendita di prodotti derivanti dalla lavorazione della cannabis sativa: prodotti alimentari, cosmetici, tessili, industrial. Presenti inoltre banchetti di produttori del mondo agricolo e solidale.

Due i temi della manifestazione

Saranno due i temi proposti. La potenzialità di sviluppo agricolo e industriale della filiera della coltivazione e trasformazione della cannabis sativa. Il secondo riguarda gli usi terapeutici della canapa, ovvero i principi attivi della canapa usati per curare alcune malattie.

Il commento di Casotto, vicepresidente del Circolo

“Dopo l’inaspettato successo dello scorso anno anche quest’anno abbiamo voluto puntare sui contenuti per approfondire le potenzialità di sviluppo legate alla cannabis sativa”. Nell’ambito della Fiera infatti ci saranno

conferenze a cui parteciperanno esperti del settore. Un seminario dedicato alla coltivazione e trasformazione della canapa per usi industriali. Seguirà quindi un’altra conferenza dedicata all’uso della canapa per usi terapeutici e per la salute, con un approfondimento finale legato alla cosiddetta “canapa light”.

L’appuntamento con la seconda edizione della “Fiera della Canapa” è quindi per domenica 27 maggio presso Villa Amalia di Erba. La manifestazione ha il patrocinio della Provincia di Como, del Comune di Erba e di Ersaf Lombardia. Il nuovo sito dedicato è: www.fieradellacanapa.it.