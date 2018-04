La salute in piazza: è questo il titolo dell’evento che si terrà sabato 28 aprile, dalle 15 alle 17, presso la sede dell’Istituto Comprensivo di Albavilla. Si tratta di un corso di educazione alimentare che giunge all’VII edizione.

Salute in piazza: appuntamento con la dietista

Il corso è organizzato dalla Ditta Punto Ristorazione di Gorle in collaborazione con il Comune di Albavilla e sarà tenuto dalla Dietista Rossana Madaschi. Salute in pizza avrà come tema “Metti la salute a tavola”, lezione teorica. Una seconda parte sarà “La salute nel piatto”, ovvero una lezione pratica. Per informazioni e iscrizioni è possibile chiamare, entro il 26 aprile alle 12, l’ufficio Servizi alla Persona allo 031.3354355.