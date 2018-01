Lavori in corso ad Albese: via Montello a senso unico.

Lavori in corso in via Montello

E’ stata emessa ieri, lunedì 22 gennaio, un’ordinanza della Polizia locale intercomunale riguardo le modifiche della viabilità lungo via Montello a causa dei lavori in corso. Nello specifico, sarà istituito un senso unico lungo la via, sulla direttrice discendente tra via Roma e via Lombardia a partire dalle 9 di domani, mercoledì 24 gennaio, e fino alle 18 di venerdì 2 marzo.

Ordinanza della Polizia locale

L’ordinanza è stata emessa al fine di permettere lo svolgimento dei lavori lungo la via, come da richiesta pervenuta dalla società “Valli” per l’occupazione di suolo pubblico in via Montello. Il provvedimento ha il fine di permettere l’esecuzione degli interventi di consolidamento del cantiere per l’edificazione del consorzio agrario.