La Legambiente erbese evidenzia la mancata sostituzione dell’abete a Longone al Segrino.

“Salviamo il nostro simbolo”

“Ormai – si legge nel comunicato di Legambiente – sono passate ben tre edizioni della festa dell’albero e un anno e cinque mesi dall’abbattimento ma ancora tutto tace. I nostri sforzi sembrano essere inutili: ad oggi nessun cambiamento all’orizzonte”.

L’alternativa

“La proposta del sorbo non sembra essere stata considerata: rilanciamo in alternativa la piantumazione di una piccola aiuola con arbusti bassi, evitando del tutto le piante. In tutto il paese, lo stato delle aiuole lungo la provinciale si presenta desolante con spazi vuoti o con alberi morti e mai tagliati, né sostituiti. Per non parlare di molti abbattimenti illustri come quelli nel parcheggio nell’intersezione tra via risorgimento e la provinciale verso Canzo. Ovviamente il nostro intento non è quello di criticare se i tagli fossero da fare o meno, perché sono decisioni che spettano all’amministrazione comunale con l’aiuto di esperti. Vogliamo invece sensibilizzare tutti per ricordare che tenere gli spazi verdi sempre al meglio porta ad una migliore vivibilità del paese oltre che contribuisce a dare un’immagine più bella a chi transita” spiegano da Legambiente.

La festa dell’albero

“La prossima occasione potrebbe essere in primavera 2018 con la quarta edizione della festa dell’albero promossa dal nostro circolo, in relazione alla giornata nazionale dell’albero, disciplinata dalla legge 10/2013, ma istituita già nel lontano 1898, quando in ogni comune per ogni nuovo nato si piantava un albero” suggeriscono nel comunicato.