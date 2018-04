Liceo Galilei a Erba studenti premiati al Politecnico

Un vero e proprio “en plein” quello fatto dal liceo scientifico “Galilei” di Erba.

Al concorso “Ingegnamoci 2018” del Politecnico di Milano, sede di Como, si è portato a casa il primo, secondo, terzo premio e una menzione speciale per il docente. Il professore in questione è Gianpaolo Rizzi, di informatica, che da qualche anno guida i ragazzi nella partecipazione a questo concorso di idee per gli studenti degli ultimi anni delle scuole secondarie di secondo grado di Como e provincia, promosso per favorire l’avvicinamento alla cultura tecnologica e che premia i migliori progetti di gruppo che sviluppano applicazioni e soluzioni innovative sostenibili.

