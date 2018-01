Ecco i biglietti vincenti della Lotteria UC Costamasnaga e La Nostra Famiglia. L’organizzazione intanto ringrazia coloro che hanno acquistato i biglietti e alle aziende che hanno donato premi.

Lotteria: ecco i numeri estratti

Ad aggiudicarsi il primo premio, una Fiat 500, il n° G2955. Il secondo premio, un tavolo Lema, il numero G1603 mentre il terzo premio, un tv color Samsung da 43″ è andato al numero F2446.

I premi possono essere ritirati, come da regolamento, dal 15 gennaio 2018 e comunque entro 60 giorni dalla data di estrazione, presso la sede dell’Unione Ciclistica Costamasnaga in Piazza Confalonieri, ogni giovedì sera dalle 21 alle 23. Contatti: tel 031 856981, info@uccostamasnaga.it. E’ possibile visionare tutti gli altri numeri vincenti sul sito www.uccostamasnaga.it.

Scaduto il termine per il ritiro, i premi rimangono in proprietà dell’Unione Ciclistica Costamasnaga, che deciderà a propria discrezione come riutilizzarli.