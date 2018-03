Luigi Di Maio a Carugo nell’azienda di marmi di Giuseppe Caggiano, fondatore del Drappobianco. In campagna elettorale aveva già fatto tappa nella ditta promettendo agli imprenditori meno leggi e più attenzione. Oggi è tornato per un incontro aperto con gli imprenditori.

Luigi di Maio: “Imu da abolire su capannoni e beni strumentali”

Il leader del Movimento 5 Stelle si è detto orgoglioso di come siano aumentati i voti in Lombardia per i Pentastellati. Si è poi soffermato sulle promesse fatte in campagna elettorale al Drappobianco e sul sostegno agli imprenditori Focus in primis sull’imu ai capannoni da abolire e sulla semplificazione burocratica.

“Per me ha un grande valore simobolico parlare qui, in un’azienda che produce per il paese e fa parte di quelle aziende a cui in passato si è detto di investire in nuovi capannoni e nuove struttore. Poi però hanno messo l’imu sui beni strumentali. Una di quelle battaglie di civiltà di un paese come il nostro, da fare subito, è quello di superare ed eliminare l’imu sui beni strumentali e sui capannoni” ha spiegato Di Maio.

Pubblico numeroso

Numerosa la presenza del pubblico in sala. C’erano anche Dario Violi, ex candidato presidente della Lombardia per il Movimento 5 Stelle, Gianluigi Paragone, neosenatore ed ex conduttore la7 e il sindaco di Carugo, Daniele Colombo.