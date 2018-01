Oggi ad Anzano l’incontro “L’ultima estate di Diana” alla primaria “Perlasca”

L’ultima estate di Diana

Il noto giornalista Caprarica, una vera autorità in materia di vicende inglesi, presenterà questa sera alle 20.45 il libro “L’ultima estate di Diana”. Il noto giornalista, vera autorità in materia di questioni britanniche, ha scritto un libro “Con l’intento di restituire Diana alla sua storia: quella autentica, privata, che la frenesia dei media ha sepolto sotto improbabili rivelazioni, teorie complottistiche e gossip”. il libro vuole essere il ritratto di “Una donna inquieta ma piena di vita, che con le sue scelte ha lasciato un segno evidente nella storia di una nazione e, a vent’anni dalla scomparsa, continua a esercitare il fascino e la suggestione dei miti”.

L’evento è organizzato dal comune di Anzano con la collaborazione dei comuni di Monguzzo e Orsenigo e si svolgerà oggi, giovedì 18 gennaio, alle 20.45 presso la scuola primaria di Anzano “Perlasca”. La scuola è in via Galgina. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al comune di Anzano. Mail: info@comune.anzano.co.it Telefono: 031630030