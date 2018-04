Marvin, è uscito oggi su Youtube “Va bene così”.

Marvin, su Youtube il nuovo video degli alzatesi

Marvin, nuovo video su Youtube. E’ uscito oggi, martedì 24 aprile, il nuovo video della band alzatese Marvin per il singolo “Va bene così”, su Spotify da venerdì scorso 20 aprile. Il singolo, come spiegato dai Marvin al Giornale di Erba, “è una fotografia che racconta l’incontro tra due vuoti, due mancanze, due cuori stanchi ma coraggiosi che si scoprono capaci di abbracciare, senza argini, una passione fugace, eterna”. Il singolo anticipa l’uscita di un Ep, prevista in giugno.

Marvin, il significato del video

Come gli stessi Marvin – Francesco Frigerio (voce), Michele Ratti (chitarra), Mario Ratti (basso), Matteo Fermi (chitarra), Mattia Scarpa (tastiera) e Nicole Castelletti (batteria) – hanno spiegato, il video è stato girato in un’antica villa a Milano, diretto dalla regista Priscilla Santinelli. “Il concept del video è molto onirico – spiega Frigerio, che ha firmato il singolo – E segue il viaggio e il trascorso di un incontro tra due persone, in cui scoppia una passione. Questa dura un battito di ciglia, esplode ma potrebbe non avere seguito: ma i due scelgono di lasciarsi travolgere. Siamo molto contenti del risultato, reso possibile grazie alla professionalità di Priscilla, la regista, a cui abbiamo dato carta bianca: il video non è il classico didascalico, che aderisce perfettamente al testo, ma lo racconta, pur mantenendo vita propria. La buona riuscita del video è stata possibile anche grazie alla collaborazione di Greta Ferro e Mirko Varon, modelli e attori che vi compaiono”.