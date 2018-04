Dopo una vita passata a lavorare, lascia tutto e vola in Giappone.

Luca Pizzi, 43enne di Albese, ha deciso di lasciare tutto per disintossicarsi dalla vita frenetica, avere tempo per se stesso e per coltivare le sue passioni. Ed è partito per il Giappone, prima tappa del suo viaggio. “Ho maturato questa idea poco prima del mio 40esimo compleanno, circa due anni fa – spiega l’uomo – Volevo disintossicarmi da questa vita che ruota interamente intorno al lavoro e soprattutto avere tempo: un valore che ritengo inestimabile. Mi sono dimesso dal lavoro e sto lavorando su me stesso, per lasciare che la vita si manifesti e mi porti quello di cui ho bisogno”.

