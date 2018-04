Il cinema piange Vittorio Taviani

Anche Erba in “Allonsanfàn”

E’ morto il grande regista Vittorio Taviani, 88 anni, che con il fratello Paolo aveva costituito una coppia di registi cinematografici di grande successo. Insieme avevano scritto e diretto anche la pellicola drammatica del 1974 che tra le location aveva visto pure Villa Amalia di Erba.

Scene della villa di famiglia

Nell’edificio storico erbese erano state girate le scene legate alla villa di famiglia del protagonista del film, Fulvio Imbriani, un aristocratico lombardo.

Esequie in forma privata

Il grande regista, vinto da una lunga malattia, verrà cremato, durante un momento molto privato riservato alla famiglia. Per lui non sarà allestita la camera ardente e non ci sarà nemmeno la cerimonia funebre.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU