Il Moto Club alza il sipario sulla nuova stagione motociclistica. Soci, appassionati e simpatizzanti hanno potuto rinnovare l’iscrizione e il Tesseramento alla Federazione Motociclistica Italiana per il 2018 in occasione della tradizionale Assemblea dei Soci che si è tenuta venerdì 19 gennaio in biblioteca.

Moto club asso, approvato anche il bilancio

Durante l’incontro è stato approvato il bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018, confermato il Presidente e le cariche federali del Direttivo. Ma non solo. Sono state illustrate le attività dell’anno passato ed elencate le manifestazioni in programma quest’anno.

“Il 2017 è stato un anno di grande impegno e successi”, spiega il Presidente Corti Enrico. Tutti i dettagli in merito alle iscrizioni e all’attività del Moto Club sono reperibili sul sito e su facebook. “Invitiamo gli appassionati a seguirci anche iscrivendosi al gruppo online per essere informati su iniziative ed eventi che per la prossima stagione si preannunciano sorprendenti”, conclude il Vicepresidente Dino Vanossi.