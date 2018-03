A Inverigo, alla velostazione, è stato inaugurato oggi, 24 marzo, il laboratorio di formazione per imparare a riparare le biciclette.

“Complimenti alla presidente del Parco Valle Lambro, Eleonora Frigerio, e al presidente di In-Presa Davide Bartesaghi per il significativo gioco di squadra. Insieme si realizzano delle iniziative importanti e questo progetto ne è la testimonianza”.

Lo ha detto il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Casa, Housing sociale, Expo e Internazionalizzazione delle imprese, Fabrizio Sala, durante l’inaugurazione del “Laboratorio di formazione per riparazione e manutenzione di biciclette In-Bike” nella velostazione del Parco Valle Lambro di Inverigo. Presente all’evento anche la componente del consiglio della Camera di Commercio Milano Monza e Brianza Lodi Ambra Redaelli e l’assessore all’istruzione di Inverigo, Alessandra Trevisani.

“La storia della Brianza – ha aggiunto Sala – è fatta di tradizioni, cultura e di capacità che trovano espressione in questi progetti e che rappresentano la nostra eccellenza. In-Bike è un modello ed è proprio partendo da esperienze come questa che riusciamo a creare basi e indirizzi per il futuro”.