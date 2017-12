Torna a Lariofiere l’edizione invernale di “Erba Elettronica”.

Hi-tech protagonista

L’appuntamento per gli appassionati del mondo hi-tech è fissato per sabato 17 e domenica 18 dicembre al centro espositivo erbese.

Una proposta a 360 gradi che ha fatto di “Erba Elettronica” un punto di riferimento fisso per tutti i curiosi. Sempre presenti i banchi per la vendita di materiale elettronico, cavi, led, accessori per computer e per consolle, macchine fotografiche e tanto altro.

Il programma di sabato

Si parte sabato 16 dicembre, alle 10.30 e in ripetizione alle ore 15.30, con il workshop “Kicad: disegno a simulazione di circuiti Open Source” organizzato da Gruppo Linux di Como. Durante l’incontro verrà presentato lo strumento software open-source per la creazione di schemi elettrici e circuiti stampati: partendo da un’idea è possibile arrivare al file per la stampa, alla lista dei componenti e alla simulazione del circuito stesso.

Domenica il secondo giorno

Nella giornata di domenica 17 dicembre, alle 10.30 e poi riproposto alle ora 14.30, Pier Calderan presenterà “Diventare Maker: Arduino, Raspberry, Pi, ESP8266 e tutto l’hardware per diventare il maker del futuro!”. Durante il workshop verranno dimostrati molti progetti esclusivi e come trasformare semplici oggetti in dispositivi intelligenti.

La novità

La novità di questa edizione prenatalizia è il circuito EMMAITALIA. L’evento è di tipo sound quality: verranno valutate la perfezione e la “pulizia” del suono, anche a volume sostenuto, a rumore zero. Gli appassionati, per i quali il car audio non è più un hobby, ma è diventato un vero e proprio stile di vita, potranno osservare la sfida a porte aperte tra circa 50 autovetture, provenienti da tutta Italia, che gareggeranno, appunto, sulla qualità del suono a distanza.

Non mancherà l’aspetto storico e tradizionale: il Museo telefonico Meucci di Treviglio rievocherà e illustrerà la trasformazione e l’evoluzione di strumenti di trasmissione nel tempo per sostenere e diffondere la cultura delle telecomunicazioni.

Gli orari e lo sconto

I padiglioni di Lariofiere per “Erba Elettronica” saranno aperti sabato 17 dicembre dalle 9 alle 19 e domenica 18 dicembre dalle 9 alle 18. Per ottenere il buono sconto, accedere al sito www.erbaelettronica.com e compilare il modulo.