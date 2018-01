“Una Notte da Leoni” a Erba per gli alunni di tutte le scuole primarie.

L’evento

L’iniziativa si svolgerà nel week-end del 20-21 gennaio. Si tratta di un fine settimana dedicato alle attività sportive, al gioco e alle esperienze di gruppo, rivolto a tutti i bambini delle cinque classi della primaria San Vincenzo ma anche delle altre scuole del territorio. Teatro dell’evento il centro polifunzionale di via Garibaldi 54 a Erba: porte aperte da sabato alle 16 fino a domenica a mezzogiorno.

Tutti con il sacco a pelo

Sarà un fine settimana in sacco a pelo, lontano da mamma e papà, senza cellulari, videogiochi e dispositivi elettronici, riservato interamente allo sport e alla socializzazione, che darà la possibilità ai bambini di vivere una situazione nuova e indimenticabile in armonia con loro stessi e altri coetanei. Tutte le attività in programma, assicura l’Istituto San Vincenzo, sono state studiate per consentire ai giovani di mettersi alla prova e trascorrere una notte fuori dalla loro “comfort zone” e superare eventuali paure per diventare grandi insieme divertendosi.

L’obiettivo

“Una Notte da Leoni” vuole essere un’esperienza formativa che intende far sperimentare le dinamiche del gruppo in un’insolita cornice, la palestra, da sempre luogo di crescita, sviluppo della collaborazione e del rispetto delle regole. Tra gioco e condivisione, non mancheranno momenti di sostentamento (cena e colazione) e relax.

Gli organizzatori

Gli organizzatori di “Una Notte da Leoni 2018” – Antonio Romano (direttore sportivo del Gruppo Sportivo Istituto San Vincenzo e istruttore di Erba Fitness), Valentina Cassani (istruttrice di Erba Fitness e docente di motoria ad Albese) e i volontari del Gruppo Sportivo San Vincenzo – hanno già avuto modo di collaudare ampiamente e gestire con successo attività e dinamiche di gruppo in esperienze passate, organizzate anche sul territorio erbese.

Come partecipare

La partecipazione all’iniziativa, che avrà luogo al raggiungimento di un minimo di 20 fino a un massimo di 30 iscritti, prevede un costo di 15 euro a bambino, comprensivo di assistenza, cena, colazione, materiali e supporti utili alle attività in programma. Per iscrizioni e informazioni chiamare la segreteria dell’istituto allo 031.645742 o consultare la pagina web www.scuolasanvincenzo.it/2018/01/03/una-notte-da-leoni/.