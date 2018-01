Tanto pubblico nella serata di ieri alle Oasi di Baggero per l’evento “La Farfala Sucullo”: giornata della memoria, note e voci per non dimenticare.

All’ Oasi di Baggero i Sulutumana

Lo spettacolo ha unito musica e narrazione e portato in scena la tragedia dei Rom nei campi di sterminio nazisti, grazie al regista Giuseppe Adduci e alle canzoni dei Sulutumana. L’idea, partita dal Comune di Lambrugo, è stata condivisa con il Comune di Monguzzo ed il Comune di Merone, oltre al Parco Valle Lambro.

