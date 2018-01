Occasione di lavoro ad Abavilla per l’apertura del nuovo Jungle Raider Park.

Occasione di lavoro

In località Alpe del Vicerè aprirà il nuovo Jungle Raider Park. L’apertura è prevista per Pasqua 2018. Si ricercano collaboratori per la stagione 2018. I candidati, ambo sessi, devono avere tra i 18 e 30 anni di età, amanti dello sport e dell’aria aperta, disponibili anche solo per il fine settimana. Si possono inviare CV a selezionialbavilla@libero.it.

Cos’è il Jungle Raider Park?

Si tratta di originali parchi avventura e divertimenti costruiti sugli alberi. Percorsi di abilità sospesi per aria, che si sviluppano tra tronchi, passerelle di legno, ponti nepalesi e liane che collegano un albero all’altro.