Ospedale Sacra Famiglia di Erba: il nuovo direttore medico

Oggi ha incontrato lo staff medico del presidio, insieme al superiore provinciale dei Fatebenefratelli fra Massimo Villa e al direttore generale della Provincia Lombardo Veneta Giovanni Maria Soro. Classe 1967, Maggioni, nato a Milano, viene da Genova dove è stato fino ad epoca recente dirigente medico dell’Ospedale Villa Scassi di Sanpierdarena, un ruolo che ha ricoperto per oltre 18 anni. Medico chirurgo specializzato in organizzazione e gestione dei servizi sanitari, ha svolto anche attività di docente nello stesso ambito. “Insieme a tutto lo staff medico e sanitario del presidio, con la sua esperienza il dottor Maggioni potrà dare un importante contributo alla valorizzazione dell’Ospedale Classificato Sacra Famiglia di Erba che già offre alla sanità pubblica lombarda delle importanti eccellenze e il peculiare stile di assistenza dell’Ordine Ospedaliero dei Fatebenefratelli” ha spiegato il superiore locale dei Fatebenefratelli, fra Guido Zorzi.

Le sue prime parole

“Oggi entro in una realtà sanitaria di alto livello – è stato il commento di Maggioni – con la volontà di propiziare una ulteriore crescita. Per prima cosa voglio dire che continueremo ad accogliere tutti con quell’ospitalità che ha sempre contraddistinto i Fatebenefratelli. Lavoreremo per offrire servizi sempre più strutturati e per venire incontro ai bisogni di salute e di cura di cui necessita la popolazione: siamo in una regione di eccellenze sanitarie e il Sacra Famiglia non fa eccezione, ma essere una struttura d’eccellenza richiede un impegno serio, tempo e fatica, una formazione quotidiana. Con grande soddisfazione, ho già potuto verificare che lavorerò con un gruppo di professionisti della salute di primo piano ed esperti nei loro settori, per cui ritengo che tutti insieme potremo fare in modo che quest’ospedale continui ad essere un riferimento nella realtà sanitaria lombarda, così come essa viene ridisegnata con l’applicazione della riforma sanitaria”.

