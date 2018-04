Il 24enne di Anzano starà in viaggio per 3 anni

E’ partito stamattina

E’ appena iniziato il viaggio di Claudio Moja, 24 anni, di Anzano, che ha deciso di percorrere circa 30 mila chilometri a piedi in tre anni per raggiungere la Nuova Zelanda. Questa mattina al centro sportivo di via Valera il giovane ha salutato ufficialmente parenti, amici e concittadini e ha dato il via alla sua impresa.

Un percorso in giro per il mondo

Moja effettuerà circa 30 mila chilometri, visitando 30 stati in mille giorni. E’ questo l’obiettivo di “The edge of the world”, l’impresa annunciata alcuni mesi fa e che lo porterà ad attraversare Europa, Asia fino all’Oceania. Un’avventura nata dal desiderio di scoprire il mondo e conoscere paesi e culture differenti.

L’impresa su Facebook e Instagram

Tutto il viaggio di Claudio sarà documentato sulle pagine “Claudio Moja” dei social network: una sfida fisica e psicologica che permetterà all’anzanese di esplorare il mondo con lo zaino in spalla. Informazioni sul suo percorso anche su www.claudiomoja.org.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU