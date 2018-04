Per definire gli interventi relativi alle festività pasquali, si è tenuta una seduta del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica denominato “Pasqua Sicura”. Sono state adottate specifiche misure di sicurezza riguardanti le manifestazione che si terranno nella provincia di Como e nei comuni di maggiori dimensioni ovvero Cantù, Mariano Comense ed Erba.

I partecipanti all’incontro

All’assemblea hanno partecipato: il sindaco di Como, i rappresentanti dei comunui di Cantù, Mariano Comense, Erba, Tremezzina, le Polizia locali, oltre ai comandanti dei Vigili del Fuoco, la polizia stradale e i referenti dell’ANAS.

La presenza sul territorio

Durante le cerimonie a carattere religioso, con svolgimento nei quartieri e nei centri urbani, considerato l’elevato afflusso di gente, si avrà un rafforzamento del controllo del territorio. Infatti, sono stati disposti mirati servizi di vigilanza, per verificare gli accessi alle sedi interessate dagli eventi e le zone adiacenti.

Curato anche l’aspetto sanitario: verranno impiegate ambulanze e squadre SSUEM (servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica), con lo scopo di garantire un immediato intervento. Anche in materia di incendi, presenti squadre e volontari dei Vigili del Fuoco. Inoltre, il Comando Provinciale concorrerà durante tutto lo svolgimento della processione del Crocifisso, che attraverserà le vie cittadine di Como durante il Venerdì Santo.

Le disposizioni, previste per garantire una fruizione degli eventi ordinata, richiedono aiuto da parte dei presenti e un coordinamento tra tutte le forze di Polizia.

La viabilità

In termini di viabilità si è previsto un forte incremento di traffico. Al fine di garantire una circolazione il più possibile regolare, è stata emanata una direttiva anche nei confronti degli Enti locali. In tale circolare, infatti, sono previsti piani di intensificazione della vigilanza stradale. Inoltre, sono presenti metodi di intervento nelle situazioni di emergenza per garantire l’immediatezza dei soccorsi in casi critici.

La S.S. 340 “Regina”

Un discorso particolare merita la S.S. 340 “Regina”, interessata da notevole traffico turistico. In attesa dell’inizio dei lavori previsti subito dopo Pasqua, l’ANAS ha garantito una presenza di “movieri” per facilitare il traffico all’altezza del restringimento della frana di Argegno. Inoltre, nelle strettoie del territorio della Tremezzina, in attesa dell’attività dei cosiddetti “osservatori del Traffico”, la Polizia locale, coordinata con le altre, svolgerà un costante servizio di controllo, allo scopo di prevenire situazioni di emergenza.

