In pensione due medici di base dell’Erbese, ecco cosa dovranno fare i pazienti coinvolti. A partire dal nuovo anno, infatti, cesseranno l’attività il dottor Paolo Vergani dei Comuni di Inverigo e Lurago d’Erba che sarà sostituito, dal 2 gennaio 2018, dal nuovo medico di assistenza primaria, dottor Santo Verde e il dottor Carlo Galimberti dell’ambito territoriale di Alserio, Anzano del Parco, Alzate Brianza e Orsenigo.

Medici di base in pensione, ecco cosa dovranno fare i pazienti

Al fine di agevolare gli assistiti dei medici di base, sarà sufficiente compilare il modulo di scelta del medico. I moduli saranno reperibili n diversi modi. Si potrà effettuare la scelta in formato elettronico, collegandosi al sito www.asst-lariana.it seguendo il percorso: Servizi Territoriali -> Sede ed orari dei Servizi -> Como-> Ufficio Scelta e Revoca -> Modulistica. Ma non solo. Ci sarà la possibilità di cambiare medico anche con il modulo in formato cartaceo presso l’ufficio scelta e revoca dell’ASST Lariana di Ponte Lambro, Via Verdi 2 (per i pazienti del dott. Galimberti) o dell’ASST Lariana di Mariano Comense, Via Felice Villa 5 (per i pazienti del dott. Vergani).

La scelta è anche possibile presso qualsiasi altro sportello scelta e revoca della ASST Lariana; collegandosi al sito www.crs.regione.lombardia.it se in possesso delle credenziali di accesso (Pin con lettore o Password).