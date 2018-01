Polizia Locale, dal 1° gennaio 2018 il servizio a Caslino d’Erba sarà svolto in convenzione con i Comuni di Canzo, Proserpio, Castelmarte e Longone al Segrino. Una novità che vede uniti i 5 Comuni per una maggiore sicurezza dei paesi.

Polizia Locale, ecco i recapiti a cui rivolgersi

Ecco allora i contatti del nuovo servizio comunale. Per tutte le necessità è possibile contattare l’Ufficio Associato di Polizia Locale dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 12.30. Telefonicamente invece il numero è lo 031/670185 mentre via mail all’indirizzo comandante@comune.canzo.co.it. Il responsabile del corpo è il commissario aggiunto Daniele Proserpio. Per altre ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli uffici dei Comuni convenzionati.