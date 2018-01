Casa Sorriso: il nuovo comitato invita tutti al CSE Noi Voi Loro.

Le attività del pomeriggio

Laboratori di pittura, artistici e creativi, il truccabimbi, i clown volontari di StringheColorate, uno spettacolo di magia, la “Super merenda” offerta a tutti i presenti e tante altre sorprese. Tutto sarà organizzato per raccogliere donazioni che saranno devolute in favore di progetti specifici collaborando con l’associazione Bianca Garavaglia.

Luogo e Orari

L’appuntamento è per domenica 21 gennaio dalle 15 alle 19 presso il CSE Noi Voi Loro in via Del Lavoro 7 a Erba. L’ingresso a laboratori e spettacoli è gratuito ma sarà possibile effettuare donazioni libere a sostegno della ricerca.

L’organizzatore: il comitato Casa Sorriso

Nato lo scorso ottobre per sostenere l’associazione Bianca Garavaglia onlus, il comitato si propone di raccogliere fondi per la ricerca scientifica e la lotta ai tumori pediatrici. I fondatori del comitato si definiscono amici di due adolescenti che, in età diversa, hanno affrontato il tumore cerebrale. Oltre alla raccolta fondi il comitato si propone di sensibilizzare la popolazione sul tema del tumore pediatrico.

L’associazione Bianca Garavaglia onlus

Sorta in memoria di Bianca Garavaglia, bambina morta nel 1987 a soli 6 anni a seguito di una neoplasia, l’associazione è partner dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Nel 2011 il comune di Milano, tramite l’allora sindaco Pisapia, ha insignito l’associazione della benemerenza civica durante la cerimonia di consegna dell’Ambrogino d’Oro.