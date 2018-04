Rientrato a casa ha sorpreso un ladro nella sua stanza ed ha avuto la peggio.

Preso a calci dal ladro intento a fuggire

Lo scorso martedì, 20 marzo, un 66enne di Urago è stato preso a calci da un malvivente. Quest’ultimo infatti è stato sorpreso dalla vittima in casa sua, nella sua camera da letto intento a rubare. Per scappare con la refurtiva ha dato un calcio al proprietario della casa buttandolo a terra.

“La refurtiva non è di grande valore – ha spiegato il figlio della vittima al Giornale di Erba – Circa 300 euro in denaro e oggetti preziosi. E’ più ingente il danno alla casa: per entrare ha infatti danneggiato i serramenti e divelto una persiana; ha aperto cassetti, danneggiato mobili e disordinato i locali”. Tanta paura e la certezza che, se fosse stato armato, poteva andare molto peggio.

