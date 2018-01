Prevenzione urologica negli istituti superiori erbesi grazie al service del Rotary club Erba Laghi.

Prevenzione urologica, torna dopo il successo dello scorso anno

E’ iniziata la seconda sessione del progetto di prevenzione urologica riservata agli adolescenti organizzata dal Rotary Club Erba Laghi. Il progetto è rivolto ai giovani studenti di terza e quarta degli istituti superiori cittadini. Dopo il successo ottenuto lo scorso anno il club di servizio erbese ha deciso anche per quest’anno di promuovere una campagna di screening delle patologie dell’apparato riproduttivo maschile.

Controlli gratuiti

I giovani uomini non sono avvezzi a controlli medici e approfondimenti e problemi urologici come il varicocele, se non individuati per tempo, potrebbero portare a patologie nell’età adulta con ripercussioni sulla fertilità di coppia. Da qui l’importanza del servizio. Impegnato nelle visite urologiche di screening gratuite è il professor Alberto Trinchieri, primario di Urologia dell’ospedale Manzoni di Lecco. Le visite di screening sono cominciate presso l’istituto “Romagnosi” di Erba. Seguiranno anche il liceo scientifico “Galilei” e il liceo “Porta”.

