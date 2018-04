Grande successo per la raccolta differenziata tra i cittadini comaschi: la percentuale sale al 72%.

Raccolta differenziata a Como: i dati

Questa mattina in conferenza stampa il sindaco Mario Landriscina e l’assessore Simona Rossotti, insieme ai vertici di Aprica che gestisce la raccolta rifiuti in città, hanno presentato i positivi risultati della differenziata a Como.

Durante il 2017 sono stati prodotti 39733 tonnellate di rifiuti. Da sottolineare che rispetto allo scorso anno la frazione indifferenziata è calata da 13971 a 11192 tonnellate. E’ quindi aumentata la parte differenziata, salendo da circa 24mila tonnellate e 28mila. Questi dati permettono di annunciare un grosso incremento della differenziata, dal 66,22% del 2016 al 72,12% del 2017. “I dati dei primi mesi del 2018 confermano il trend in crescita – affermano i vertici di Aprica – L’elemento fondamentale è l’impegno dei cittadini che permette a Como di essere tra le città capoluogo ai vertici della classifica della Lombardia”.

L’assessore Rossotti lega l’ecologia al turismo

“Oggi facciamo il punto sui dati della raccolta differenziata ma questo è un percorso che prosegue, una maratona che eredita un lavoro ben fatto e coraggioso da parte della precedente Amministrazione. E che oggi arriva a raggiungere dei risultati che con tutta la commissione ambiente abbiamo perseguito in questi sei mesi – spiega l’assessore all’ecologia e al turismo Simona Rossotti – Sono dati davvero positivi”.

L’assessore non dimentica però anche le difficoltà. “Sono stati anche mesi complessi perché c’è stato un quantitativo di abbandoni significativo di rifiuti. E in questo senso non si può puntare il dito sull’Amministrazione o sull’azienda che è puntualissima nella raccolta. E’ una questione di civiltà e di educazione. Ricordo una telefonata con Aprica qualche tempo fa, alle 6.30 del mattino, per il recupero di una vasca da bagno in pieno centro storico”. E ricorda il legame tra la vocazione turistica della città con quella ecologica. “Oggi la parola chiave è sostenibilità, è green. Il turista vuole fare questo tipo di esperienze, non va in una città con i rifiuti abbandonati per strada. Il riciclo deve essere la sintesi comportamentale e educativa di una comunità” ha concluso l’assessore.

La soddisfazione del sindaco

“Sono molto contento del lavoro che stanno facendo gli uffici. Sono molto contento della società dopo aver visto questi risultati. Sono il buon esempio di come si può transitare il testimone da un’amministrazione all’altra per un intento globale. Rimane comunque bisogno di una partecipazione attiva. I dati che ci hanno presentato una parte di cittadinanza da guinness, la nostra città non ha dimenticato di occuparsi di questa cosa” ha sottolineato il primo cittadino.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU