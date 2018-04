Raduno di Bulldog ad Anzano. Un esercito di bulldog inglesi sta per invadere Anzano del Parco in occasione del 17° #BulldogDay, il raduno nazionale del CABI – Club Amatori Bulldog Inglese in programma domenica 25 marzo. Scopo dell’iniziativa: raccogliere fondi a favore del canile di Erba ed EBRI, enti che si prendono cura degli animali e dei bulldog meno fortunati. Un evento totalmente gratuito patrocinato dal Comune comasco.

Raduno Bulldog: ecco dove e quando

L’appuntamento è per oggi, domenica 25 marzo, alle 15 nell’area verde del Centro Sportivo di via Valera. Centinaia di bulli e appassionati potranno giocare e divertirsi in totale libertà. Durante la giornata verranno proposti dei divertenti giochi da praticare con i propri amici a quattro zampe, che allieteranno il pomeriggio dei numerosi partecipanti con esilaranti prove dei propri bulldog con ricchi premi ai più volenterosi e simpatici.

