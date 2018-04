Regalo di Pasqua: Lecco-Ballabio aperta dal 30 marzo al 3 aprile. Lo rende noto il Comune di Lecco.

Lecco-Ballabio aperta

“Come da comunicazione Anas, informiamo che la SS36/Dir Lecco-Ballabio, in direzione del capoluogo, resterà aperta per tutto il periodo pasquale da venerdì 30 marzo a martedì 3 aprile inclusi” si legge in una nota di Palazzo Bovara che fa riferimento ai lavori sulla principale arteria di collegamento con la Valsassina.

Si vede la fine del… tunnel

E non è l’unica buona notizia visto che ormai si vede la … luce in fondo al tunnel. Dopo un mese di disagi, traffico e qualche polemica (i lavori erano stati sospesi durante l’ondata di gelo) infatti si avviano a conclusione le opere. “Le giornate di chiusura del cantiere verranno recuperate da mercoledì 4 aprile per 2/3 giorni, quando saranno portati a termine i lavori di messa in sicurezza del tratto stradale” aggiunge infatti il Comune di Lecco.

Informazioni utili

Durante questi giorni resteranno in vigore gli accorgimenti già ottenuti allo scopo di agevolare il transito in direzione di Lecco e disponibili in calce, ovvero l’apertura della nuova Lecco-Ballabio nell’ora di punta, sino alle 8:30, per consentire a chi proviene dalla Valsassina di raggiungere agevolmente luoghi di lavoro e di studio e svolgere le proprie attività, nonché l’impiego di movieri sulla vecchia strada per 7 ore lavorative. Invariati gli orari di chiusura e riapertura della strada.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU