Tutti in piazza per festeggiare la giubiana. La Pro loco organizza aperitivo e risottata.

La Risottata della giubiana, appuntamento in piazza Motta

Come ormai tradizione, la Pro loco di Albese organizza per Sabato 27 gennaio la tradizionale Risottata della giubiana, un momento di convivialità in cui ritrovarsi, festeggiare una ricorrenza dalle origini antiche e degustare specialità della cucina brianzola. La Pro loco aspetta tutti alle 18.30 presso la piazza del paese, piazza Motta, per iniziare i festeggiamenti con l’aperitivo cui seguirà poi la cena.

L’evento è organizzato in collaborazione con la macelleria Guido Ostinelli e con il panificio DoppioZero “00”

