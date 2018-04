Rubano cibo alla comunità terapeutica dove sono ospiti.

Rubano cibo per 150 euro

L’accusa per tre giovani minorenni è di furto aggravato. Per questo i Carabinieri della Stazione di Asso li hanno deferiti in stato di libertà. I giovani infatti, ospiti presso una comunità terapeutica nella stessa Asso, nella notte del 12 aprile scorso hanno rubato generi alimentari del valore di circa 150 euro dopo aver forzato la porta del locale dispensa.

