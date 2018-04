Secondo appuntamento con il ciclo di incontri all’istituto di Erba

Relazione figli-genitori anziani

Martedì, 17 aprile, alle 21, nella sede di via Garibaldi a Erba della scuola “San Vincenzo”, si terrà il secondo appuntamento di “Dammi una mano a crescere ancora. Vivere insieme, tra paure e fragilità”. Si tratta di un ciclo di incontri a ingresso gratuito, patrocinato dall’Amministrazione comunale, sulle relazioni tra figli e genitori anziani organizzato dall’istituto erbese con l’obiettivo di fornire indicazioni utili per cercare di assistere un anziano in casa e preservare al meglio quel legame unico e indissolubile vissuto da ciascuno di noi.

“I pericoli dentro casa”

Nel corso della serata il fisioterapista Alberto Semprini rifletterà sul tema “I pericoli dentro casa” e cercherà di dare strumenti per aiutare l’anziano a muoversi in sicurezza, evitando rischi per chi lo assiste. “Con nozioni teoriche e pratiche darò suggerimenti su come cercare di prevenire le cadute e gli infortuni degli anziani, sia in casa che fuori dalle mura domestiche”, afferma Semprini.

Terzo appuntamento il 3 maggio

A chiudere il ciclo di incontri sarà giovedì 3 maggio l’infermiera Manuela Alunni che, parlando del tema “Dimmi come mangi”, fornirà consigli sui bisogni alimentari che cambiano con l’avanzare dell’età.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU