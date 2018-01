Istituto San Vincenzo si prepara per l’open day, in programma per sabato prossimo 13 gennaio.

Istituto San Vincenzo a porte aperte

La scuola di Agraria dell’Istituto, con sede ad Albese con Cassano in via Roma 59, organizza un open day sabato prossimo, 13 gennaio, dalle 14.30 alle 17.30, per far conoscere la sua offerta formativa. Saranno presentati il corso Professionale quinquennale dei Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale (IPSA), per l’acquisizione del titolo di agrotecnico, e ilcorso triennale di Istruzione e Formazione Professionale per addetti alle coltivazioni arboree, erbacee e ortofloricole (IeFP).

Un ricco programma

Durante l’open day all’Istituto San Vincenzo, ci sarà un’aula per la presentazione dei percorsi di studi, una dedicata interamente ai progetti (Villa del Grumello e Villa Sucota a Como, “Fare agricoltura con gli stivali” – zootecnia, Ortoterapia a Villa Beretta a Costa Masnaga), un laboratorio riservato all’arte floreale e una navetta gratuita per visitare l’azienda zootecnica ad Alzate Brianza che ospita gli studenti di IV IPSA una volta alla settimana.

Ulteriori informazioni sul sito www.scuolasanvincenzo.it.