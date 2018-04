Sciopero Trenord. Oggi sarà una giornata particolarmente complicata per i pendolari.

Sciopero Trenord dalle 9 alle 17

“Si informa la Gentile Clientela che nella giornata di mercoledì 21 marzo, dalle ore 9 alle ore 17, è stato proclamato uno sciopero che interessa il servizio regionale in Lombardia – si legge sul sito di Trenord – . Pertanto la circolazione dei treni potrà subire variazioni. Si precisa che le fasce orarie di garanzia NON sono interessate dallo sciopero. Viaggeranno i treni con partenza entro le ore 9 e arrivo a destinazione finale entro le ore 10”.

Servizo aeroportuale

Dalle ore 17 la circolazione riprenderà gradualmente. Per il servizio aeroportuale saranno previsti autobus sostitutivi no stop tra le stazioni di Milano Cadorna e Malpensa, e tra Luino e Malpensa.

Violi: “Trenord fuori controllo”

Dario Violi consigliere regionale del Movimento 5 Stelle in Lombardia ha spiegato: “Trenord è totalmente fuori controllo, macchinisti e capitreno lavorano costantemente sotto organico e in emergenza. I ritardi e le soppressioni sono l’incubo quotidiano per i pendolari da anni. Maroni non ha mosso un dito e Regione Lombardia, che avrebbe il dovere di controllare, è corresponsabile del disastro gestionale dell’azienda. Cosa deve succedere ancora perché vengano azzerati i vertici aziendali?”, così Dario Violi, consigliere regionale del M5S Lombardia.

