Venerdì 20 aprile, alle 21, alla scuola secondaria di Mozzate in viale Libertà, si terrà un incontro rivolto ai ragazzi in fase preadolescenziale e adolescienziale sull’abuso di sostanze psicotrope legali e illegali.

Sempre più frequentemente la fase preadolescenziale e adolescenziale rappresenta per un certo numero di ragazzi, un periodo di “scoperte” e di “sperimentazione” di ambiti “rischiosi” fra i quali quelli del consumo e/o dell’abuso delle sostanze psicotrope illegali (droghe) e/o legali (alcol e tabacco). Troppo spesso i ragazzi durante la ricerca di “nuove esperienze e di nuovi limiti” non sanno, non conoscono o sottovalutano, i reali rischi e i reali effetti negativi del presunto “sballo/piacere” prodotto dalle sostanze psicotrope illegali o legali. A dare l’allarme nei giorni scorsi era stato anche il Codacons che ha messo in evidenza il problema dell’alcolismo