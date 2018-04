Senior Italia FederAnziani, con il coinvolgimento delle principali società medico-scientifiche, ha condotto un’indagine per analizzare la vita reale della popolazione ultrasessantenne in Italia e approfondirne le condizioni di salute, gli stili di vita, il rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale.

Nasce il progetto “Parlo con te”

E’ nato il progetto “Parlo con te” che, attraverso una serie di quaranta incontri in altrettante province italiane, porterà all’attenzione degli over 60 i dati emersi dall’indagine, raccolti in un Libro Bianco, per fornire loro un quadro realistico delle loro condizioni di salute e stimolarli a diventare parte attiva nel rapporto con il sistema sanitario. Gli incontri consisteranno in tavole rotonde organizzate con il coinvolgimento degli enti locali e degli attori del sistema salute e prevedono di volta in volta la partecipazione di sindaci, assessori, medici di medicina generale, esponenti di società scientifiche, infermieri, farmacisti. La campagna gode del patrocinio delle principali Istituzioni nazionali e locali.

L’incontro

Il primo incontro si terrà giovedì 19 aprile, alle 15.30, all’istituto Gaetano Pessina di Como. Sarà presente anche Alessandro Fermi, presidente del Consiglio Regionale della Lombardia.

Le problematiche sanitarie degli over 60

Il progetto ha consentito di conoscere a fondo, attraverso focus group realizzati all’interno dei Centri Sociali per Anziani e con la somministrazione di questionari, le concrete problematiche sanitarie degli over 60, le loro abitudini, la propensione alla prevenzione e al mantenersi in buona salute, il loro rapporto con il servizio sanitario e il livello di soddisfazione rispetto a quest’ultimo. Dall’indagine, condotta su un campione pesato di oltre 6mila persone in tutte le regioni italiane, emerge uno spaccato importante sul vissuto quotidiano dei senior, che evidenzia i punti di forza e di debolezza dell’offerta sanitaria rispetto ai loro bisogni.

