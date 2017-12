Si ritrovano dopo 53 anni grazie ai social network. E’ questa la bella storia da raccontare sotto l’albero di Natale che ha come protagonisti Carlo Besana, 63 anni, e Palmira Mucchiati, Mira per tutti, di un anno più grande.

Entrambi nati a Lurago dove hanno trascorso gli anni della fanciullezza, oggi vivono rispettivamente in Liguria e a Milano. E il racconto parla di due bambini, compagni di giochi nel lontano 1964 che, come spesso accade, si perdono di vista, per poi riuscire a rivedersi dopo oltre mezzo secolo grazie ai social.

